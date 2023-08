Wagner-gruppen trekker seg ut: Kollaps i avtalen mellom Putin og Prigozjin?

Wagner-gruppen skal være på vei ut av Belarus.

Avtalen mellom president Vladimir Putin og lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, kan ha kollapset. Samtidig rapporteres det om at Wagner-gruppen forlater Belarus for å dra til andre områder der leiesoldatgruppen er aktive.

Siden Prigozjin mislykkede opprør i juni har tusenvis av Wagner-soldater angivelig blitt flyttet til Belarus, etter å ha tatt imot Kremls tilbud om benådning i bytte mot eksil.

Men selv om Kreml sannsynligvis vil fortsette å bruke Prigozjins menn, forteller kilder at store deler av leiesoldatgruppen snart kan bli sendt andre steder.

En kanal tilknyttet Wagner-gruppen skrev denne uken på Telegram at flere hundre Wagner-soldater blir flyttet ut av Belarus etter at president Aleksandr Lukasjenko nektet å betale for omplassering av Wagner-soldatene.

Kanalen antyder at noen av soldatene reiser til Voronezj, Rostov-na-Don, Krasnodar, og Libya, skriver Newsweek.

Problemer

Amerikanske Institute for the Study of War (ISW) skriver at flyttingen av Wagner-gruppen kan tyde på at «deler av avtalen» mellom Putin og Prigozjin «har kollapset».

– Brudd i deler av avtalen mellom Wagner, Putin og Lukasjenko indikerer at Putin ikke har klart å løse problemene som oppsto med Prigozjin og Wagner etter Wagner-gruppens opprør 24. juni, sier ISW.

Den russiske hæren, ledet av forsvarsminister Sergei Sjojgu, arbeider angivelig med å integrere Wagner-soldater, utstyr og operasjoner. Prosessen skal foregå både i Russland og i Ukraina, men Wagner-gruppens globale operasjoner skaper angivelig problemer for Moskva.

Ifølge ISW vil Putin sannsynligvis ikke klare å løse Wagner-problemet så lenge spenningene mellom Putins mål om å skille Prigozjin fra Wagner-gruppen og Sjojgus mål om å sikre forsvarsdepartementet full kontroll over Wagner-gruppen og andre styrker som kjemper for Russland består.

«Spekulasjoner om at Sjojgu tar over russiske militæroperasjoner i Afrika fra Wagner-gruppen, vil sannsynligvis bare forsterke spenningene mellom det russiske forsvarsdepartementet og Wagner-personell som reiser tilbake til Russland, i stedet for å overbevise Wagner-personell om å bli en del av det russiske militære i samsvar med den tidligere avtalen», skriver ISW.

En polsk grensevakt patruljerer området ved en metallmur på grensen mellom Polen og Hviterussland, nær Kuznice i Polen.

Anspent

En tilbaketrekning av Wagner-gruppen fra Belarus, enten delvis eller totalt, vil markere slutten på en kort, men anspent situasjon på Natos østflanke.

Polen, Litauen og Latvia har alle utvidet sitt militære nærvær ved grensen, i frykt for provokasjoner fra leiesoldatene.

– Ingen vet egentlig ennå, i løpet av de neste to til fire ukene vil ting bli tydeligere. Innsikten vår tilsier at de vil dra på afrikanske oppdrag. Men Putin og Lukasjenko vil bruke Wagner-gruppen til å true Litauen og Polen, sier Franak Viacorka, politisk hovedrådgiver for den eksilerte hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja.

– Dette er akkurat det de ønsker. I stedet for å hjelpe Ukraina handler hele Natos diskusjon om å beskytte grensen. Putin, Lukasjenko og Prigozjin driver en psykologisk operasjon mot Vesten, og de er ganske vellykkede. Ut ifra vår informasjon vil Wagner-gruppen sannsynligvis bli brukt for noen små provokasjoner. Men det er ikke nok til en invasjon. Dette er en del av spillet deres, avslutter Viacorka.