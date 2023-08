Trump anker avvisning av søksmål mot skribent

E. Jean Carrolls søksmål resulterte i et motsøksmål fra Trump som mandag ble avvist. Nå har Trump anket avvisningen. Arkivfoto: John Minchillo / AP / NTB

NTB

Donald Trump anker avvisningen av et søksmål han hadde anlagt mot skribenten E. Jean Carroll, som han i mai ble dømt til å betale 5 millioner dollar til.

Den tidligere presidenten leverte inn anken torsdag etter at en dommer på Manhattan mandag avviste den tidligere presidentens søksmål mot Carroll.

Carrolls advokater har ikke svart på Reuters' henvendelser om å kommentere Trumps anke. 79 år gamle Carroll, som var skribent for magasinet Elle, hadde anlagt sivilt søksmål mot Trump, som hun anklaget for et seksuelt overgrep begått på midten av 1990-tallet.

Hun saksøkte også 77 år gamle Trump for ærekrenkelser i forbindelse med uttalelser han kom med da han benektet å noensinne å ha møtt henne.

Trump ble i domstolen på Manhattan i mai dømt til å betale Carroll 5 millioner dollar i oppreisning og erstatning. Trump gikk til motsøksmål og anklaget henne for å ha kommet med injurierende uttalelser.

På bakgrunn av nye uttalelser fra Trump saksøkte hun ham deretter på nytt, denne gangen med krav om 10 millioner dollar i oppreisning og erstatning. Den saken er berammet til januar 2024.