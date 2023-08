Ukraina: Russisk rakett slo ned i hotell som FN-personell bruker

NTB

En person ble drept og 16 såret da en russisk rakett traff et hotell i Zaporizjzja, ifølge ukrainske myndigheter. Hotellet var brukt av FN-personell.

En rakett av typen Iskander traff byen klokken 19.20 torsdag lokal tid, opplyser ukrainsk politi.

Zaporizjzja-fylkets guvernør Jurij Malasjko sier at en person ble drept og 16 såret. Fire barn var blant de sårede, ifølge opplysningene hans.

– Zaporizjzja. Byen lider daglig av russiske angrep. En brann brøt ut i en sivil bygning etter at okkupantene traff den med en rakett, sier president Volodymyr Zelenskyj.

Bilder og video som ukrainske myndigheter har delt, viser et stort krater, ødelagte biler og en ødelagt fire etasjer høy bygning med et hotellskilt. Lokale medier oppgir at det dreier seg om Reikartz Hotel i sentrum av byen, på bredden av Dnipro-elven.

FN-personell brukte dette hotellet under oppdrag i byen, opplyser Denise Brown, som er Fns humanitære koordinator for Ukraina.

– Jeg er rystet over nyheten om at et hotell som ofte brukes av FN-personell og våre kolleger fra organisasjoner som hjelper folk berørt av krigen, er blitt rammet av et russisk angrep, sier hun.

– Jeg har bodd på dette hotellet hver eneste gang jeg har besøkt Zaporizjzja, sier Brown videre.

Det er andre dag på rad at byen er blitt angrepet med raketter. Onsdag ble to unge kvinner og en mann drept og ni andre såret i et russisk rakettangrep.