Biden kaller Kina er en tikkende bombe

NTB

Kina er en tikkende tidsbombe på grunn av landets økonomiske problemer, mener USAs president Joe Biden.

– De har fått noen problemer. Det er ikke bra, fordi når dårlige folk får problemer, gjør de dårlige ting, sa Biden under et besøk i Salt Lake City i delstaten Utah onsdag.

Bidens uttalelser lignet på kommentarer han kom med i juni da han omtalte Kinas president Xi Jinping som en diktator. Den gang reagerte Kina med å kalle kommentaren en provokasjon.

Bidens beskrivelse av Xi fant sted etter at USAs utenriksminister Antony Blinken hadde vært på besøk i Beijing i et forsøk på å stabilisere forholdet mellom USA og Kina. Forholdet er på det laveste nivået siden de to landene opprettet formelle bånd i 1979, uttalte Beijing i juni.

Statistikk fra kinesiske myndigheter denne uken viste at prisnivået i Kina er fallende, det vil si at landet har gått inn i deflasjon. En saktegående økonomi med stagnasjon i innenlandsk forbruk og lønnsnivå står i kontrast til inflasjon som preger store deler av omverdenen.

– Kina er i trøbbel, sa Biden torsdag.

Han sa at han ikke ønsker å skade Kina og at han ønsker et rasjonelt forhold til landet.

Uttalelsen kom dagen etter at Biden skrev under på et dekret som forbyr visse amerikanske investeringer i kinesisk teknologi. Kina reagerte på beslutningen med dyp bekymring og uttalte at landet forbeholder seg retten til å innføre egne tiltak.