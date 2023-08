Trump vil utsette rettssak til etter valget

NTB

USAs tidligere president Donald Trump mener rettssaken mot ham om forsøk på å omgjøre valgresultatet fra 2020 bør utsettes til etter neste års presidentvalg.

Spesialetterforsker Jack Smith foreslo torsdag at 2. januar 2024 skal være dato for rettssaken mot Donald Trump knyttet til forsøkene på å omgjøre valgresultatet.

– En slik rettssak bør kun finne sted, hvis den burde finne sted i det hele tatt, etter valget, skriver Trump i et innlegg på sitt sosiale nettverk Truth Social natt til fredag norsk tid.

Datoen som Smith ønsker for rettssaken er mindre enn to uker før de første stemmene skal avgis i det republikanske nominasjonsvalget, der Iowa er første delstat ut 15. januar.

I rettsdokumentene kommer det fram at Smith ønsker en rask behandling av saken mot Trump, noe som legger grunnlaget for strid med Trumps advokater, som før Trumps uttalelse hadde antydet at de vil dra ut prosessen.

Det er dommer Tanya Chutkan som bestemmer når saken skal for retten.

Trump er tiltalt på fire punkter for å ha forsøkt å gjøre om på valgresultatet.

Trump har erklært seg ikke skyldig etter tiltalen, som han hevder er politisk motivert.

Ifølge tiltalen utnyttet Trump og hans hjelpere kaoset rundt stormingen av Kongressen 6. januar 2021 til å komme med usanne påstander om valgfusk og forsøke å få Kongressen til å utsette godkjenningen av valgresultatet.