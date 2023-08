USA og Frankrike støtter Ecowas-fremstøt i Niger

NTB

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas får full støtte fra Frankrike og USA i forsøket på å få gjeninnsatt Nigers president.

– Ecowas, en organisasjon som samler vestafrikanske land, spiller en nøkkelrolle i å tydeliggjøre nødvendigheten av gjenopprettelse av lov og orden, og vi støtter fullt ut Ecowas' lederskap og arbeid rundt dette, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

Uttalelsen kom ved midnatt natt til fredag norsk tid, kort tid etter at Frankrike hadde sendt ut en likelydende uttalelse.

Blinken sa imidlertid ikke om støtten også omfatter Ecowas' plan om militær intervensjon i Niger. Frankrikes uttalelse går lenger:

– Frankrike gir sin fulle støtte til alle konklusjonene fra vestafrikanske ledere som torsdag besluttet å opprette en beredskapsstyrke for å få gjeninnsatt Nigers president Mohamed Bazoum, står det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Paris.

FNs generalsekretær António Guterres har tidligere sagt at Ecowas har FNs støtte. Det var i slutten av juli at en gruppe generaler kastet Nigers demokratisk valgte president og grep makten.

Ecowas holdt tidligere torsdag et møte som konkluderte med at en beredskapsstyrke skal stå klar i tilfelle det trengs militær inngripen, men at målet er en fredelig løsning. Torsdag kveld uttalte et av medlemslandene, Elfenbenskysten, at Ecowas har godkjent en militær inngripen som skal starte så snart som mulig.