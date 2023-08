Elfenbenskysten: Ecowas klar for snarlig militær inngripen i Niger

NTB

Den vestafrikanske blokken Ecowas har godkjent en militær inngripen i kupprammede Niger så snart som mulig, melder Elfenbenskystens president.

– Stabssjefene skal snakke sammen for å sluttføre ting, men de har samtykke fra Ecowas om at inngripenen skal starte så snart som mulig, sa president Alassane Ouattara etter et krisemøte i samarbeidsorganisasjonen torsdag.

Tidligere samme dag het det i en uttalelse fra Nigerias president Bola Tinubu at Ecowas har beordret en beredskapsstyrke til å stå klar i tilfelle det trengs militær inngripen – men at målet er en fredelig løsning.

Møtet i Ecowas fant sted to uker etter militærkuppet som styrtet Nigers valgte president Mohamed Bazoum.