Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu varsler mottiltak mot Finland og Sverige

Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu fotografert under den russiske marinens dag i St. Petersburg 30. juli 2023.

Sjojgu omtaler Finlands inntreden i Nato og Sveriges fremtidige inntreden som en alvorlig destabiliserende faktor. Nå varsler han «adekvat respons.»

Under et møte med den øverste militære ledelsen i Moskva varslet den russiske forsvarsministeren økt militær tilstedeværelse i nærområdene til Russlands nordiske naboer, det vil si primært Finland og Sverige.

Nylig ble også Norge ført opp på Russlands liste over «uvennlige land».

– På finsk territorium er det sannsynlig at ytterligere militære kontingenter og angrepsvåpen fra Nato vil bli utplassert, som er i stand til å treffe kritiske mål nordvest i Russland med en betydelig dybde, sa Sjojgu, ifølge Reuters.

– Trusselen mot Russland har blitt stadig større

Russland har tidligere kommet med kraftige advarsler før Finland og Sverige bestemte seg for å søke medlemskap i forsvarsalliansen. Etter at det finske medlemskapet var et faktum har den russiske ordbruken blitt betydelig skarpere.

Nå rasler Russlands forsvarsminister igjen med sablene. Under møtet i Moskva 9. august ga Sjojgu klar beskjed til landets øverste militære ledelse om at trusselen mot Russland har blitt stadig større, og Sverige og Finlands kobling til Nato er en medvirkende årsak til dette.

– Finlands inntreden i Nato og Sveriges fremtidige inntreden er en alvorlig destabiliserende faktor, mener Sjojgu.

– Polen bygger den mektigste hæren på det europeiske kontinentet

Han kom også inn på Nato-landet Polens styrkeoppbygging langs grensen til Belarus, samt andre overføringer av Nato-styrker til østflanken, og varslet et resolutt russisk svar på dette.

– Disse truslene mot Russlands militære sikkerhet krever en adekvat respons. Vi vil diskutere de nødvendige tiltakene for å nøytralisere dem og ta passende beslutninger, advarte Sergej Sjojgu.

Han angrep Polen spesielt og mente landet er i ferd med å bygge den mektigste hæren på det europeiske kontinentet, og på den måten har blitt «hovedinstrumentet for den anti-russiske politikken til Amerikas forente stater.»

Forsvarsministeren konkluderte med at «Vesten fører en stedfortrederkrig mot Russland.»