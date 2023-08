Russisk oligark raser mot invasjonen av Ukraina

NTB

En medgründer i den russiske internettgiganten Yandex, Arkady Volozj, fordømmer det han beskriver som Russlands «barbariske» invasjon av Ukraina.

– Russlands invasjon av Ukraina er barbarisk, og jeg er kategorisk mot den, sier Volozj i en uttalelse torsdag.

– Jeg er forferdet over skjebnen til mennesker i Ukraina. Mange er mine personlige venner og slektninger, og de får husene sine bombet hver eneste dag, sier han videre.

Volozj beskriver seg selv som en «Kasakhstan-født israelsk teknologientreprenør», og har fått kritikk i Russland for sitt tilsynelatende forsøk på å distansere seg fra landet.

– Selv om jeg flyttet til Israel i 2014, må jeg ta min del av ansvaret for Russlands handlinger, sier han.

Volozj har både russisk og israelsk pass. Han grunnla internettselskapet Yandex i Russland i 1997. Det fikk plass på den amerikanske Nasdaq-børsen i 2011.

Han trakk seg som administrerende direktør for selskapet og forlot styret etter at EU inkluderte ham på sin liste over sanksjoner mot russiske enheter og enkeltpersoner i juni 2022.