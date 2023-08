Kuppmakere verden over har fått militær opplæring i USA

Brigadegeneral Moussa Salaou Barmou (t.h.) var sentral da soldater fra Nigers presidentgarde styrtet landets demokratisk valgte president Mohamed Bazoum i slutten av juli. Bare noen uker før hadde han et møte med lederen for overkommandoen for den amerikanske hærens spesialstyrker, generalløytnant Jonathan Braga (t.v.). Foto: U.S. Air Force / AP / NTB

NTB

Flere av kuppmakerne i Niger ble trent ved Fort Benning i USA. Det samme er en lang rekke andre kuppmakere, diktatorer og torturister verden over.

Elleve militærkupp i Afrika er siden 2008 begått av offiserer som har fått opplæring ved amerikanske Fort Benning, viser en oversikt utarbeidet av The Intercept.

En av dem er brigadegeneral Moussa Salaou Barmou, som i slutten av juli var sentral da soldater fra Nigers presidentgarde styrtet landets demokratisk valgte president Mohamed Bazoum.

Bare noen uker tidligere hadde Barmou et møte med lederen for overkommandoen for den amerikanske hærens spesialstyrker, generalløytnant Jonathan Braga.

Møtet fant sted i Agadez i Niger, der USA har etablert en stor fly- og dronebase som er sentral i kampen mot militante islamister i Sahel-regionen. Drøyt 1000 amerikanske soldater er stasjonert der.

– Vi har svært lenge hatt et forhold til USA, sa Barmou i et intervju i 2021.

Nå sitter brigadegeneralen i militærjuntaen som styrer Niger. Flere av de øvrige kuppmakerne er også trent ved Fort Benning i Georgia, militærbasen som i mai ble omdøpt til Fort Moore.

Ett av mange

Kuppet i Niger er bare ett av mange i Vest-Afrika begått av offiserer som har fått militær opplæring av USA.

Ifølge gravejournalisten Nick Turse, som er tilknyttet Type Media Center i USA, har amerikansktrente offiserer stått bak minst ni kuppforsøk i regionen de siste årene: Tre i Burkina Faso, tre i Mali og ett i henholdsvis Guinea, Mauritania og Gambia. Åtte av kuppforsøkene har vært vellykkede.

Oberst Assimi Goïta ledet et kupp i Mali i 2020, men gikk etter sterkt internasjonalt press med på å overlate makten til en sivil overgangsregjering. Noen måneder senere grep han imidlertid makten på nytt og utropt seg selv deretter til president.

Stormet presidentpalass

I september 2021 tok oberst Mamady Doumbouya en pause fra treningen sammen med amerikanske Green Berets-soldater og ledet an i stormingen av presidentpalasset i Guineas hovedstad Conakry. President Alpha Condé ble avsatt, og Doumbouya utropte deretter seg selv til landets nye leder.

I januar i fjor grep en gruppe offiserer under ledelse av oberstløytnant Paul-Henri Sandaogo Damiba makten i Burkina Faso. Både Damiba og flere av de øvrige hadde fått amerikansk opplæring.

Noen måneder senere ble imidlertid Damiba styrtet av en ny gruppe offiserer, denne gangen under ledelse av den 34 år gamle oberstløytnanten Ibrahim Traoré, som nå leder militærjuntaen i landet. Han mistenkes for å stå Russland og Wagner-gruppen nær.

Ingen sammenheng

USAs Afrika-kommando (Africom) understreker at det slett ikke er noen årsakssammenheng mellom opplæringen offiserer som Barmou, Goïta, Doumbouya og Damiba har fått og det faktum at de senere har grepet makten i militærkupp.

– Africom følger ikke aktivt opp personer som har mottatt amerikansk trening etter at treningen er over, sier en talsperson.

USA har heller ingen oversikt over hvem som senere eventuelt er involvert i militærkupp.

– Africom har ingen database med slik informasjon, sier talspersonen.

Beryktet skole

Informasjon om kuppmakere, diktatorer og torturister som har fått opplæring av USA, er imidlertid lett tilgjengelig og har vært det lenge.

Titusenvis av latinamerikanske soldater fikk i sin tid opplæring ved det som da het School of the Americas, blant dem flere offiserer som senere ble beryktede diktatorer i sine hjemland.

Manuel Noriega og Omar Torrijos i Panama, Leopoldo Galtieri i Argentina og Hugo Banzer Suárez i Bolivia ble alle opplært av USA. Det samme ble mange av de chilenske offiserene som deltok i kuppet mot landets folkevalgte president Salvador Allende i 1973.

To av de mest beryktede diktatorene i Honduras, Juan Melgar Castro og Policarpo Paz Garcia, gikk også på School of the Americas. Det samme gjorde Romeo Vásquez Velásquez , som styrtet daværende president Manuel Zelaya i 2009.

Fikk nytt navn

Høyreekstremisten Roberto D'Aubuisson, som ledet El Salvadors fryktede dødsskvadroner og beordret drapet på erkebiskop Oscar Romero i 1980, hadde også mottatt militær opplæring fra USA.

Det samme hadde Guatemalas diktator Efraín Ríos Montt og en rekke andre latinamerikanske ledere, offiserer og soldater som sto bak massakrer, drap, forsvinninger og tortur av sivile.

Asiatiske offiserer, blant dem indonesiske som også sto bak drap og bortføringer, blant annet på Øst-Timor på 1990-tallet, var også trent av USA.

De mange avsløringene knyttet til School of the Americas ble til slutt så pinlig for USA at skolen i 2000 formelt ble nedlagt. Men virksomheten fortsatte ved Fort Benning under det nye navnet Western Hemisphere Institute for Security Cooperation.

Økt risiko

Menneskerettsaktivister lot seg ikke imponere over navnebyttet.

– Det er som å merke en flaske med gift som penicillin, mener presten Roy Bourgeois. Han dannet i 1990 aktivistnettverket SOA Watch , som ble sentralt i å avdekke hvem som hadde fått opplæring ved skolen og hvilke overgrep de senere begikk.

En analyse utført av de to professorene Jesse Dillon Savage og Jonathan D. Caverley konkluderer med at det er 2,7 prosent risiko for militærkupp i land der offiserer ikke er trent i USA, mens det er 5,3 prosent risiko i land der militære ledere har mottatt slik trening.

I årene 1970 til 2009 var 43,6 prosent av alle kuppforsøk vellykket der offiserer var trent av USA, mens 33,6 prosent var vellykkede der de militære ikke hadde mottatt slik trening, påpeker de.

Urovekkende likhet

– Det er en urovekkende likhet mellom det man var vitne til i Latin-Amerika under den kalde krigen og utviklingen vi nå ser i Afrika, mener Ted Galen Carpenter i den amerikanske tankesmia Cato Institute.

– Militære ledere i USA var så bekymret for kommunist-trusselen i Latin-Amerika at de lukket øynene da partnerne deres styrtet demokratisk valgte regjeringer og begikk menneskerettsbrudd. Frykt for islamsk ekstremisme i Afrika ser nå ut til å ha nådd et punkt der de gjør det samme, konstaterer han.