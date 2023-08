Guterres dypt bekymret over situasjonen for Nigers president

NTB

FNs generalsekretær António Guterres sier han er dypt bekymret over forholdene som Nigers avsatte president Mohamed Bazoum og hans familie er underlagt.

Det har kommet meldinger om at Bazoum og hans familie verken har tilgang til elektrisitet, vann, mat eller medisiner.

Guterres sier han er dypt bekymret over meldingene om situasjonen for presidenten, som holdes i det som er blitt kalt husarrest etter militærkuppet.

– Generalsekretæren gjentar sin bekymring over helsen og sikkerheten til presidenten og hans familie, og oppfordrer nok en gang til at han blir umiddelbart og betingelsesløst satt fri og gjeninnsatt som landets leder, står det i en uttalelse fra Guterres natt til torsdag.

– Guterres er også bekymret over meldinger om at flere regjeringsmedlemmer er under arrest. Han oppfordrer til at de umiddelbart blir løslatt uten betingelser og ber om at Niger overholder landets forpliktelser i henhold til folkeretten, står det i uttalelsen fra generalsekretærens kontor.