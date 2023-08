Moskvas ordfører sier to droner er skutt ned på vei mot byen

NTB

Russisk luftvern har skutt ned to militære droner som var på vei mot Moskva, sier byens ordfører.

Luftvernet skjøt ned de to dronene på vei mot byen, uttaler ordfører Sergej Sobjanin i meldingstjenesten Telegram tidlig torsdag morgen.

Han sier at dronene ble skutt ned ved 4-tiden lokal tid. Den ene av dem ble skutt ned nær byen Kaluga og den andre over ringveien som går rundt hovedstaden, ifølge opplysningene hans.

Ordførerens uttalelser kom etter at russiske nødetater tidligere på natten meldte at de hadde rykket ut til brann på et bilverksted i Domodedovo like utenfor Moskva og 10 kilometer unna en av byens største flyplasser. Brannen var på om lag 1000 kvadratmeter, ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA.

Videoer i sosiale medier viste tykk svart røyk som steg til værs, og en flamme som var synlig flere hundre meter unna. Like før brannen kunne folk høre to eksplosjoner.

Ett døgn tidligere ble to droner, som ifølge russiske myndigheter var ukrainske, skutt ned nær Moskva, den ene av dem over Domodedovo.