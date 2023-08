Biden begrenser amerikanske teknologiinvesteringer i Kina

President Joe Biden har skrevet under på et dekret som hindrer amerikansk næringslivs handlingsrom til å kunne investere i kinesisk teknologi. Foto: Ross D. Franklin / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden innfører begrensninger på amerikanske selskapers mulighet til å investere i kinesisk teknologi som blant annet mikrobrikker.

Presidenten undertegnet onsdag et dekret som begrenser eller nærmest forbyr visse typer amerikanske investeringer i kinesiske teknologiselskaper som utvikler mikrobrikker og mikroelektronikk, kvantedata og kunstig intelligens.

Dekretet slår også fast at føderale myndigheter i USA må varsles når amerikanske selskaper vil investere i andre deler av Kinas teknologisektor.

Det er hensyn til amerikansk nasjonal sikkerhet som ligger bak, ikke økonomiske interesser, sier høytstående tjenestefolk i Biden-administrasjonen.

Kinas ambassade i Washington var raskt ute med å kommentere Bidens beslutning. Kina er svært skuffet over at visse former for amerikanske investeringer i kinesisk teknologi forbys, uttalte en talsmann for ambassaden natt til torsdag norsk tid.

– Begrensningene kan medføre alvorlig undergraving av kinesiske og amerikanske selskapers interesser og deres investorer. Kina kommer til å følge situasjonen tett og beskytte våre rettigheter og interesser på bestemt vis, sier talsmannen Liu Pengyu.