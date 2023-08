Russland anklager Ukraina for droneangrep mot atomkraftverk

Ukraina avviser russiske anklager om at landet forsøkte å angripe det okkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja. Også en russisk rådgiver avviser meldingen. Her fra Uavhengighetsplassen i Kyiv. Les mer Lukk

NTB Inga Vinje Engvik

Russiske kilder hevder at Ukraina har forsøkt å angripe et lager for brukt atomkraftbrensel ved Zaporizjzja-kraftverket. Ukraina avviser påstanden.