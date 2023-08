Jevgenij Prigozjin gjør narr av USA etter kuppet i Niger

Den amerikanske viseutenriksministeren har besøkt Nigers hovedstad Nimey og har snakket med kuppmakerne.

Lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, gjorde narr av USA på tirsdag etter at en amerikansk toppdiplomat møtte medlemmer av kuppmakerne i Niger.

«USA prøver å holde Wagner-gruppen ute av Niger, tungt artilleri blir brakt inn for dette. Fungerende viseutenriksminister Victoria Nuland er i et land som bekjempet kolonialismen under det russiske flagg», skriver Prigozjin i en melding lagt ut på Telegram.

26. juli ble Nigers president Mohamed Bazoum avsatt i et kupp, og general Abdourahmane Tchiani, den tidligere kommandanten av Bazoums garde, overtok makten.

Se arkivvideo: Sjokkerende bilder: Wagner-soldat henrettes med slegge

Your browser doesn't support HTML5 video. Sjokkerende bilder: Wagner-soldat henrettes med slegge Les mer Lukk

Møte med kuppmakerne

Viseutenriksminister i USA Victoria Nuland taler under en briefing i utenriksdepartementet i Washington. Illustrasjonsfoto. Les mer Lukk

På mandag møtte Victoria Nuland, viseutenriksminister i USA, medlemmer av gruppen bak kuppet og fortalte reportere etterpå at USA håper å fortsette samtalene med juntaen, skriver Newsweek.

Ifølge Nuland kom hun med en advarsel til kuppmakerne om Wagner-gruppen, som angivelig har prøvd å utnytte uroen i landet.

Nuland sier hun har inntrykk av at juntaen har forståelse for risikoen for sin egen suverenitet dersom Wagner-gruppen blir invitert inn i landet.

I innlegget på Telegram referer Prigozjin direkte til Victoria Nulands utsagn samtidig som han roser egne soldater:

– Jeg er stolt av guttene i Wagner-gruppen. Bare tanken på dem får ISIS og Al-Qaida til å virke som små, lydige, silkemyke gutter(sic). USA har anerkjent en regjering de ikke anerkjente i går, kun for å unngå å møte Wagner-gruppen, sier Prigozjin.

Antidemokratiske bevegelser

En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier i en uttalelse:

– Vi har sett hvordan den russisk-støttede Wagner-gruppen utnytter og forsterker ustabilitet rundt om i verden, inkludert i Afrika. Vi har ingen indikasjoner per dags dato på at Wagner-gruppen står bak handlingene fra medlemmene av den nigerske presidentgarden, men Jevgenij Prigozjin har offentlig hyllet dette og andre forsøk på maktovertakelse.

– Gjennom vedvarende støtte til Wagner-gruppen, oppmuntrer Russland til antidemokratiske bevegelser. Overalt hvor vi har sett Wagner dra, død og ødeleggelse følger etter, legger talspersonen til.

Til tross for at det ikke antas at Wagner-gruppen for øyeblikket har et stort nærvær i Niger, har gruppen kontrakter i land som Den sentralafrikanske republikk og Mali, og analytikere har advart om at Prigozjin kan dra nytte av uroen i Niger.

Russlands president Vladimir Putin har vært åpen om sitt ønske om å styrke landets bånd med afrikanske nasjoner, og Prigozjin blir sett på som en verdifull ressurs i hans søken etter slike mål.