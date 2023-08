Amerikaner vant 1,58 milliarder dollar i lotto

NTB

En heldig spiller i Florida vant hovedgevinsten i det amerikanske lotteriet Mega Millions tirsdag kveld og er drøyt 1,58 milliarder dollar rikere.

Summen tilsvarer rundt 16 milliarder kroner. Jackpoten har bygd seg opp gjennom flere måneder ettersom ingen har vunnet hovedgevinsten i de siste 31 trekningene. Sist noen vant jackpot i Mega Millions var 18. april.

Mega Millions er en av de to store lottotrekningene som spilles over store deler av USA, i hele 45 av 50 delstater. Den andre er Powerball, som foreløpig innehar rekorden for USAs største lottogevinst gjennom tidene. Den kom i fjor da en heldig vinner i California vant over 2 milliarder dollar.