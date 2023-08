USAs utenriksminister har snakket med Nigers president

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken har fått snakke med Nigers president Mohamed Bazoum, som ble avsatt i et militærkupp for halvannen uke siden.

Det opplyste Blinken selv tidlig onsdag morgen norsk tid.

Blinken sa at han har snakket med Bazoum og at han sa til ham at det jobbes med å finne en fredelig løsning på krisen i det afrikanske landet.

– USA gjentar oppfordringen vår om at han og familien hans må løslates umiddelbart, uttaler Blinken.

Blinkens uttalelse kom ett døgn etter at USAs viseutenriksminister Victoria Nuland sa at hun hadde vært i Nigers hovedstad Niamey der hun fikk møte kuppmakerne. Hun ble da nektet å møte den styrtede presidenten, som angivelig sitter i husarrest.

General Abdourahamane Tiani utropte seg selv som Nigers nye leder etter at soldater fra presidentgarden styrtet Bazoum 26. juli.

Kuppmakerne har siden utropt tidligere finansminister Ali Mahaman Lamine Zeine som ny statsminister.

Omverdenen har fordømt kuppet i harde ordelag, og den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas har truet med å intervenere militært dersom ikke Bazoum blir gjeninnsatt.