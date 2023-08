Zoom vil ikke la sine ansatte jobbe hjemmefra

NTB

Zoom, selskapet bak videokonferansetjenesten som ble populær under koronapandemien, vil ikke lenger at de ansatte jobber hjemmefra.

Selskapet, som lever av å lage løsninger slik at blant annet folk på hjemmekontor kan delta i møter med kolleger uten å forlate hjemmet, vil ha sine egne ansatte tilbake på kontoret.

Spesifikt gjelder endringen alle Zoom-ansatte som bor innen 80 kilometer fra arbeidsplassen. Disse må tilbringe to dager i uken på kontoret, opplyser en talsperson for Zoom.

– En strukturert hybridtilnærming, som går ut på at ansatte bosatt nær kontoret må være på arbeidsstedet to dager i uken for å jobbe sammen med sine kolleger, er mest effektivt for Zoom, sier talspersonen.

Endringen trer i kraft i løpet av august og september.

Det California-baserte selskapet opplevde enorm vekst under koronapandemien. Siden har aksjekursen falt kraftig. I februar måtte selskapet si opp rundt om lag 1300 ansatte, om lag 15 prosent av arbeidsstaben.

Etter pandemien har mange bedrifter lagt seg på en hybridlinje der ansatte kan tilbringe deler av arbeidstiden på hjemmekonto, og resten på arbeidsstedet.