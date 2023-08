Rapperen Tory Lanez dømt til ti års fengsel

Kombinasjonsfoto som viser Tory Lanez under en musikkfestival i Quebec i Canada i 2018, og Megan Thee Stallion under en premiere i Los Angeles i 2022. Arkivfoto: Amy Harris (til venstre) og Richard Shotwell (til høyre) / Invision / AP / NTB

NTB

Rapperen Tory Lanez er i en domstol i Los Angeles dømt til ti års fengsel for å ha skutt og såret rapstjernen Megan Thee Stallion.

31 år gamle Lanez ble kjent skyldig 23. desember i fjor på tre tiltalepunkter. Straffutmålingen ble klar tirsdag.

Under rettssaken hadde mange beskrevet Lanez som en snill og god mann.

– Noen ganger gjør gode mennesker fæle ting. Handlinger har konsekvenser, og det finnes ingen vinner i denne saken, sa dommer David Herriford tirsdag.

Canadieren var anklaget for å ha skutt den Grammy-vinnende stjernen Megan Thee Stallion (28) i føttene etter en fest i Kylie Jenners bolig i Hollywood HIlls i juli 2020.

Skytingen fulgte etter en verbal krangel der de to rakket ned på hverandres musikkarrierer, fortalte hun i retten under den to uker lange rettssaken. Hun måtte opereres og tilbrakte fire dager på sykehus, har hun fortalt i et intervju med Rolling Stone.

– Jeg var svært redd for at jeg ikke kunne være Megan Thee Stallion lenger, sa Houston-artisten, hvis egentlige navn er Megan Pete.

Lanez ba Herriford om nåde før dommeren kunngjorde straffutmålingen tirsdag. Lanez hadde bedt om enten prøvetid eller minimumsstraff.

– Hvis jeg kunne gjøre om på rekken av hendelser den kvelden og endre på dem, så ville jeg ha gjort det. Offeret var min venn. Offeret er noen jeg fortsatt bryr meg om i dag, sa Lanez.

Lanez har vært aktiv siden 2009, og har gitt ut flere plater. Megan Thee Stallion var allerede svært kjent da hun ble skutt.