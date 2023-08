USA varsler ny våpenpakke til Ukraina

NTB

USA president Joe Biden planlegger en ny våpenpakke til Ukraina verdt 200 millioner dollar, opplyser amerikanske tjenestemenn.

Kunngjøringen av denne nye militære hjelpepakken kan skje allerede torsdag. USA skal begynne å dele ut ekstra våpenhjelp for å tette et regnskapshull Pentagon oppdaget i redegjørelsen for hjelpen Ukraina hår fått så langt.

I mai oppdaget forsvarsdepartementet at våpen og utstyr som er sendt til Ukraina, var bokført til 6,2 milliarder dollar mer enn den reelle verdien. Dette skjedde fordi bistanden ble bokført til kostnaden for å erstatte det donerte utstyret med nye innkjøp, i stedet for å bruke den nedskrevne lagerverdien.

Regnskapstabben slår nå ut til Ukrainas fordel fordi USA kan sende mer utstyr og fortsatt holde seg innen for rammen Kongressen har godkjent.