Kvinne angrepet av slange og hauk mens hun klippet gresset

Legene hadde vansker med å tro på kvinnens utrolige historie.

På tirsdag klippet en kvinne i Texas i USA gresset da en slange plutselig falt ned på henne – etterfulgt av en hauk som kom flyvende ned og angrep dem begge.

Peggy Jones sier at hun satt på gressklipperen i bakgården sin da en slange falt fra himmelen, landet på henne og surret seg fast rundt armen hennes, skriver Business Insider.

Jones prøvde å få vekk slangen, men den strammet grepet og begynte å hugge mot ansiktet, og traff brillene hennes.

Mens hun viftet med armene for å få slangen av, kom en hauk dykkende og klorte henne i armen «igjen og igjen» mens den prøvde å få tak i slangen.

«Preget for livet»

– Jeg ropte, «Hjelp meg, Jesus, Hjelp meg, Jesus», og til slutt fikk den tak i slangen og fløy avgårde, og jeg så ned og oppdaget at jeg var dekket av blod, armen min var skikkelig revet opp, forteller hun, og sier at hun også hadde «gift» på høyre linse av brillene sine.

Jones' ektemann kjørte henne raskt til sykehuset, hvor selv legene skal ha hatt vansker med å tro historien hennes. Hun hadde ingen alvorlige skader, men sier at hun er preget for livet av hendelsen.

Det er usikkert hvilken type slange som falt fra himmelen, men Jones tror at hauken kan ha sluppet den ned på henne.

Hauker spiser hovedsakelig små pattedyr, som ekorn eller mus, men kan også jakte på slanger. Rødhalevåk er en middels stor rovfugl i haukefamilien som er dyktig til å jakte på slanger, og kan til og med spise giftige slanger, som klapperslanger.

Takknemlig

Bryan Hughes, som driver selskapet «Rattlesnake Solutions», sier at hauken mest sannsynlig har fanget slangen og sluppet den mens den fløy av gårde, noe som førte til at den landet på Jones.

Han legger til at det er vanlig at hauk tar slanger, men at en fugl av og til kan ta for seg mer enn den kan håndtere. I slike tilfeller kan hauken slippe slangen, eller til og med bli kvalt.

Hughes fortsetter med å si at dette ikke er noe folk trenger å begynne å bekymre seg for og bemerker at dette er en sjelden hendelse.

Han forteller at han tror at skadene på Jones' sannsynligvis ble forårsaket av hauken, og påpeker at et slangebitt ikke ville ha forårsaket dem, og at ingen kvelerslange i USA kunne forårsake det nivået av blåmerker og blod.

Jones på sin side forteller at hun tror hauken som stupte ned til slutt reddet livet hennes:

– Jeg tror det var Guds måte å la meg leve på, fordi jeg ikke kunne finne en måte, slangen slapp ikke taket på armen min, jeg er bare takknemlig for at jeg lever.