Oversvømmelser i Åre i Sverige

Susabäcken i Åre gikk over sine bredder og førte til at alle veier i kommunen ble stengt, inkludert E14, som går fra Stjørdal til Sundsvall på den svenske østkysten. Foto: Räddningstjänsten / TT / NTB

NTB

Folk i svenske Åre bes om å holde seg inne etter at uværet Hans har utløst oversvømmelser. Flere steder i Midt-Sverige advares det mot ekstrem vannføring.

Susabäcken har gått over sine bredder og dratt med seg grus og jord. Store mengder vann fosser gjennom byen, sier operativ leder Henrik Jönsson ved redningssentralen for Mitt Norrland.

Natt til tirsdag ble det sendt ut varsel til innbyggerne i Åre, som ligger rundt seks mil fra Storlien ved grensen mot Norge. Samtlige veier i kommunen ble stengt, inkludert E14, som går fra Stjørdal i Trøndelag til Sundsvall på den svenske østkysten.

– Nord i Värmland er det også problemer med fremkommeligheten på riksvei 62. Store vannmengder gjør at veien ikke er farbar, sier innsatsleder Anders Markus ved redningstjenesten i Karlstad.

Sveriges meteorologiske institutt (SMHI) har utstedt rødt farevarsel for vannføring i fem fylker. Varslene, som gjelder for tirsdag og onsdag, omfatter Västra Götaland, Halland, Värmland, Örebro og de vestre delene av Kronoberg. Rødt farevarsel indikerer at regnet kan føre til «ekstremt høy vannføring i bekker og grøfter».

Tirsdag morgen var E6 oversvømt ved Kållered sør for Göteborg. Trafikverket anslår at begge kjørefeltene vil være åpne først ved 14-tiden.

Jernbanen er stengt sør for Rättvik i Dalarna, og i Rättvik har det vært flere oversvømmelser og leirskred.

Mandagens avsporing nær Hudiksvall, der vannet hadde gravd ut grunnen under skinnene, påvirker togtrafikken nordover fra Gävle. Først i slutten av uken regner man med normal trafikk på strekningen.