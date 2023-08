Analytikere ser mulig ny Ukraina-kurs fra Kina, men ingen U-sving

Krigen i Ukraina skaper flere problemer for Kina og president Xi Jinping, og landet synes å ha en økende interesse for å engasjere seg i fredsinnsats. Her er Xi i Folkets store hall i Beijing i juli. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

NTB

Kinas deltakelse på helgens fredskonferanse for Ukraina antyder en mulig ny linje, men neppe noen U-sving i kinesisk støtte til Russland, tror analytikere.

Kina har aldri fordømt Russlands invasjon, og landet takket tidligere nei til å delta på en fredskonferanse i Nato-landet Danmark i juni. Flere analytikere tror kineserne er mer bekvemme med å delta i Saudi-Arabia, selv om Russland ikke var til stede og Ukraina jobbet fram sin plan.

Også kineserne har presentert en plan for fred i Ukraina, men ser også ut til å ta inn over seg noen harde realiteter etter hvert som krigen trekker ut i tid.

– Beijing har orientert seg mer i retning av innsats for fred, men vet også at et fredsinitiativ ledet av Kina neppe kommer til å bli møtt med åpne armer i Vesten, sier Yun Sun, som leder Kina-programmet ved tankesmia Stimson Center i Washington.

– Kina ønsker ikke å være utenfor andre fredsinitiativer som ledes av ikke-vestlige land, mener Sun.

«Et betydelig gjennombrudd»

Spesialutsending Li Hui deltok sammen med høytstående tjenestemenn fra rundt 40 land – blant dem Norge – i saudiarabiske Jeddah i helgen. Håpet var at konferansen, som Ukraina hadde tatt initiativ til, kunne fastsette noen viktige prinsipper for en eventuell avtale for å avslutte krigen i Ukraina.

Samlingen ble avsluttet uten at det ble bestemt noen konkrete tiltak utover en forpliktelse til å fortsette med fremtidige fredskonsultasjoner. Det var heller ikke ventet noen endelig erklæring, men en europeisk kilde sa lørdag at det ble enighet om viktige punkter. Ukraina beskriver konferansen som produktiv og mener deres posisjon ble styrket.

Kina sier samtalene i Jeddah bidro til å «befeste en internasjonal felles oppfatning».

– Li Hui hadde omfattende kontakt og kommunikasjon med alle parter om en politisk løsning på krisen i Ukraina og lyttet til alle siders meninger og forslag, skriver Kinas utenriksdepartement i en uttalelse.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har ifølge ukrainske medier omtalt Lis engasjement som «et betydelig gjennombrudd».

Står fortsatt Russland nær

Beijings seneste opptreden på verdensdiplomatiets scene kommer samtidig som president Xi Jinping sliter med flere problemer på hjemmebane. Blant disse er den hittil uforklarte avsettelsen av utenriksminister Qin Gang, den plutselig utskiftingen av lederen for landets rakettvåpen og økende bekymring for økonomien.

Kina har opprettholdt tette økonomiske og diplomatiske bånd med Russland etter at president Vladimir Putin ga ordren om å invadere Ukraina. De har også beskyldt Vesten under USAs ledelse for å forsøke å forlenge konflikten ved å gi våpen og annen støtte til ukrainerne.

Kineserne har også gjort sine hoser grønne hos oljegiganten Saudi-Arabia, som er en del av det alliansefrie globale sør. Dette er en gruppe land der Kina ønsker å innta en lederrolle.

– Utforsker handlingsrom

– Russland kommer til å bli nedkjempet til slutt, så Kina må oppsøke internasjonalt samarbeid uten å bidra til en russisk kollaps, sier Shen Shingli, en Shanghai-basert akademiker innen internasjonal politikk.

– Vi kan legge fram ulike meninger, og vi kan komme med enkelte forslag for sammen å fremme tidligere og gode politiske løsninger på problemer vi ser, fortsetter han.

Analytiker Li Mingjiang i Singapore sier Kinas deltakelse er bra for omdømmet og tror landet er ute etter å finjustere sin posisjon.

– De ønsker å forstå andres posisjoner bedre og er trolig også ute etter å utforske egen tilpasningsevne og handlingsrom, tror Li, som foreleser ved S. Rajaratnam School of International Studies.

– Krevende for Kina

Den siste utviklingen kommer samtidig som noen analytikere ser det de oppfatter som økende kinesisk bekymring for at krigen drar ut i tid og for Russlands angrep mot ukrainske havner. Disse angrepene rammer den tidligere beskyttede utskipingen av korn fra en av verdens viktigste eksportører.

Geng Shuang, som er Kinas viseambassadør til FN, fortalte nylig Sikkerhetsrådet om økende bekymring i hans delegasjon for at krigen ikke ser ut til å ha noen slutt.

– Situasjonen er stadig mer krevende å manøvrere i for Beijing, etter hvert som opptrappingen av krigen berører Kinas økonomiske og politiske interesser, sier Moritz Rudolf ved Paul Tsai China Center ved universitetet Yales juridiske fakultet.