Københavns Pusher Street stengt av aksjonister

NTB

En gruppe beboere har natt til tirsdag sperret inngangene til Pusher Street i fristaden Christiania i København.

Gaten kommer til å være stengt hele tirsdag, står det i en pressemelding fra Christianias pressegruppe.

– Aksjonen skjer i håp om å befri Christiania fra bandenes og gjengenes tyranni, står det i pressemeldingen.

– Aksjonen må ses på som en protest mot de utallige voldsepisodene i og rundt Pusher Street. En del av disse episodene får offentlig oppmerksomhet, men minst like mye skjer i det skjulte og kommer aldri i avisenes overskrifter, skriver aksjonistene videre.

Politiet i den danske hovedstaden har de siste par årene meldt om stadig mer hardhendt oppførsel blant gjengkriminelle i Pusher Street. Politiets innsats mot organisert kriminalitet krever dessuten store ressurser.

I pressemeldingen skriver aksjonistene at de er maktesløse og at det er grunnen til at de ikke selv velger å stenge gaten permanent. De oppfordrer politi og politikere til å trå til.

– Kjære politikere. Kjære politi. Hvorfor stenger dere ikke bare Pusher Street? Er det fordi dere ikke vil? Eller er det fordi dere ikke kan? spør aksjonistene i pressemeldingen.

I slutten av juni ble det holdt et møte om situasjonen i Pusher Street, med deltakere fra lokale myndigheter og Fonden Fristaden Christiania. Justisminister Peter Hummelgaard var også til stede. Han sa etterpå at det var grunnlag for å se videre på situasjonen, men ville ikke gå så langt som å si at samtalene kunne føre til stenging av den beryktede gaten.