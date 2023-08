Tre døde da to brannhelikoptre krasjet i USA

Utrykningskjøretøy kom til stedet etter helikopterulykken søndag kveld. Foto: ABC7 Los Angeles / AP / NTB

NTB

Et mannskap på tre personer mistet livet da to brannhelikoptre kolliderte på vei til et oppdrag i ørkenen øst for Los Angeles.