USA-utsending i vanskelig møte med kuppledere i Niger

NTB

USAs viseutenriksminister Victoria Nuland har møtt kupplederne i Niger. Hun beskriver samtalene som vanskelige.

Nuland sier at hun møtte militærledere i Nigers hovedstad Niamey mandag. Møtet førte ikke til umiddelbar bevegelse i forsøket på å reversere kuppet og gi makten tilbake til den demokratisk valgte presidenten Mohamed Bazoum.

– Disse samtalene var ekstremt oppriktige og tidvis ganske vanskelige, sier Nuland.

Hun opplyser at hun ble nektet å møte Bazoum, som hun sa er plassert i husarrest.

Nuland sier også at kupplederne forstår risikoen ved å legge seg på nabolandenes linje ved å samarbeide med den russiske leiesoldatgruppen Wagner.

– De som gikk til dette skrittet her forstår svært godt risikoen som landets suverenitet utsettes for ved å invitere Wagner, sier Nuland.

Etter kuppet har innbyggere som støtter kuppet, gått ut i gatene og ropt slagord til støtte for Russland.

Ecowas-frist

Nabolandene Mali og Burkina Faso, som begge styres av kuppmakere og som i likhet med Niger er tidligere franske kolonier, har sendt en felles delegasjon til Niger for å vise solidaritet med kupplederne der.

Halvannen uke har gått siden en gruppe generaler grep makten i Niger, og reaksjonene fra omverdenen har vært sterke. Militærkuppet er blitt fordømt av både vestlige og afrikanske land, og den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas har truet med militærmakt hvis juntaen ikke trekker seg og gir makten tilbake til presidenten.

Kupplederne i Niger har så langt ignorert fristen fra Ecowas. Foreløpig er det ingenting som tyder på at Ecowas-landene følger opp trusselen om å gripe inn militært.

Først torsdag samles de vestafrikanske lederne på nytt for å diskutere situasjonen i Niger. Det møtet finner sted i Abuja i Nigeria, som for tiden har formannskapet i Ecowas.

USA og FN vil ha diplomati

– Diplomati er definitivt den foretrukne måten å løse denne situasjonen på, sa USAs utenriksminister Antony Blinken til den franske radiostasjonen RFI etter at Nuland hadde sendt ut sine uttalelser.

– Dette er Ecowas' nåværende tilnærming, og det er vår tilnærming, sa Blinken videre.

På en pressekonferanse i Washington sa Blinkens talsperson Matthew Miller natt til tirsdag norsk tid at USA ser et «mulighetens vindu» for at kuppet kan avsluttes.

– Mulighetens vindu står absolutt åpent. Vi har tro på at juntaen bør tre av og la president Mohamed Bazoum gjenoppta sitt arbeid, sa Miller, som understreket at Ecowas' trussel om bruk av militærmakt er en «siste utvei». Fokus er å lete etter en diplomatisk løsning, uttalte Miller.

Også FN setter sin lit til at diplomatiet vinner. FNs generalsekretær António Guterres gjentar at han gir sin fulle støtte til Ecowas' pågående meklingsforsøk.

Guterres viser til at FNs spesialutsending for Vest-Afrika, Leonardo Santos Simão, tilbyr sin støtte i det diplomatiske arbeidet.