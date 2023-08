Trumps motsøksmål mot E. Jean Carroll avvist

NTB

En dommer på Manhattan har avvist Donald Trumps søksmål mot skribenten E. Jean Carroll, som han i mai ble dømt til å betale 5 millioner dollar til.

E. Jean Carroll vant i mai delvis fram i et sivilt søksmål mot Trump, som hun anklaget for et seksuelt overgrep begått på midten av 1990-tallet.

Hun saksøkte ham også for ærekrenkelser i forbindelse med uttalelser han kom med da han benektet å noensinne å ha møtt henne.

Trump ble dømt til å betale E. Jean Carroll 5 millioner dollar i oppreisning og erstatning.

På bakgrunn av nye uttalelser fra Trump saksøkte hun ham på nytt, denne gangen med krav om 10 millioner dollar i oppreisning og erstatning. Den saken er berammet til januar 2024.

Trump gikk til motsøksmål og anklaget skribenten for å ha kommet med injurierende uttalelser, men en dommer på Manhattan avviste mandag søksmålet og slo fast at uttalelsene hennes var «vesentlig sanne».