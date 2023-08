Sveriges Nato-forhandler ferdig med jobben

NTB

Oscar Stenström, som har ledet de svenske Nato-forhandlingene, avslutter sitt arbeid for regjeringen.

Ifølge statsministerens kontor i Sverige er Stenströms oppgave fullført, i og med at Tyrkia i juli sa at landet kommer til å ratifisere Sveriges medlemskap i Nato, skriver Dagens Etc. Tyrkia har fortsatt ikke gitt klar beskjed om når dette vil skje, men den siste opplysningen er at det skjer i løpet av høsten.

Det påpekes at det ikke ligger noen dramatikk bak at Stenström slutter. Han går til en ny jobb som rådgiver i Wallenberg-sfæren i svensk næringsliv.