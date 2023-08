SOHR: Seks drept i israelsk luftangrep

NTB

Fire syriske soldater og to iranskstøttede krigere er drept i israelske luftangrep nær Damaskus, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Angrepet var rettet mot styrker knyttet til det syriske regimet, samt mot militære stillinger og våpenlagre som brukes av iranskstøttede væpnede grupper, opplyser eksilgruppen mandag.

Statlige syriske medier meldte tidligere at fire soldater ble drept og fire andre såret i angrepet. I meldingen står det også at angrepet forårsaket materielle ødeleggelser, og at enkelte av de israelske rakettene ble stanset av syrisk luftforsvar.

En korrespondent for det franske nyhetsbyrået AFP opplyser at lyden av eksplosjoner kunne høres i Damaskus.

Israel har gjennomført hundrevis av angrep mot Syria de siste ti årene, men vil sjelden kommentere dem. De fleste angrepene har vært rettet mot iranskstøttede militser eller den libanesiske Hizbollah-militsen, som begge støtter det syriske regimet.