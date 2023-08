Ektepar hevder flypassasjer drakk seg full om bord: Nå saksøker de flyselskapet

I søksmålet anklages besetningsmedlemmer for å ha servert alkohol til en oberstadig beruset passasjer, selv etter at de var gjort oppmerksomme på mannens oppførsel om bord. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Under marerittreisen fikk en medpassasjer servert så mye alkohol at han til slutt antastet ekteparets datter og ropte ukvemsord i kabinen.

«Som et resultat av saksøktes oppførsel er saksøkere påført ekstrem psykisk lidelse, ydmykelse, angst, depresjon, forlegenhet, tap av selvtillit og søvnløshet», heter det i søksmålet.

«Flyvertinnene serverte mannen ti vodkadrinker»

Ifølge USA Today fant hendelsen sted under en flyvning med Delta Airlines. Nå har saken havnet i det amerikanske rettsvesenet i New York.

I søksmålet anklages besetningsmedlemmer for uaktsomhet. Ekteparet hevder at flyvertinnene fortsatte å servere alkohol til en beruset passasjer selv etter at de var gjort oppmerksomme på at moren og hennes 16 år gamle datter ble utsatt for uønskede fysiske tilnærmelser.

«Flyvertinnene serverte mannen nesten ti vodkadrinker blant andre alkoholholdige drikker», heter det i søksmålet.

Skal ha ropt og gjort obskøne gester mot tenåringsjente



Moren, som satt ved siden av datteren, ba besetningsmedlemmer gjentatte ganger om at de måtte slutte å servere mer alkohol til den berusede medpassasjeren.

Til tross for denne oppfordringen, fortsatte alkoholserveringen.

I løpet av den nesten ni timer lange flyturen 26. juli 2022, fra John F. Kennedy internasjonale lufthavn i New York, til Athen i Hellas, skal passasjeren ha ropt, gjort obskøne gester og nærmest overfalt tenåringsjenta som satt ved siden av ham på flyet.

Delta Airlines: «Nulltoleranse»



Mannen skal også ha skjelt ut kabinpersonalet da de ba om hjelp under flyvningen.

Da flyet omsider landet i Athen, skal han ikke ha blitt pågrepet til tross for hendelsene om bord.

Delta Airlines svarer på sin side at «Ingenting er viktigere enn sikkerheten til våre kunder og våre ansatte». En talsperson for flyselskapet sier til USA Today at de har nulltoleranse for passasjerer som oppfører seg upassende om bord.

