14 døde i uvær i Kina

NTB

14 personer er døde i oversvømmelser utløst av tyfonen Doksuri i den kinesiske byen Shulan, opplyser lokale myndigheter.

De 14 døde gjennom helgen etter at tyfonen utløste kraftig regnvær og oversvømmelser nordøst i landet.

Tyfonen traff land i Fujian-provinsen sør i landet for to uker siden.

Kinesiske myndigheter har ikke oppgitt en samlet oversikt over antall døde for landet som helhet, men helgens 14 dødsfall i Shulan, som ligger i provinsen Jilin, kommer i tillegg til de over 20 som døde i forrige uke i Beijing og provinsen Hebei.