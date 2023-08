Trump vil ha ny dommer i sak mot ham

Tidligere president Donald Trump vil fjerne dommer Tanya Chutkan fra saken hvor han er tiltalt for forsøk på å omgjøre 2020-valgresultatet. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Donald Trump mener dommer Tanya Chutkan ikke kommer til å gi ham rettferdig behandling i saken hvor han er tiltalt for forsøk på å omgjøre 2020-valget.

– Det er ingen sjanse for at jeg kan få en rettferdig rettssak med dommeren som er tildelt til den latterlige ytringsfrihet/rettferdig valg-saken, skriver Trump med store bokstaver på sitt egne sosiale medium Truth Social.

Chutkan har tidligere idømt noen av strengeste straffene mot dem som stormet Kongressen for to og et halvt år siden.

– Vi kommer umiddelbart til å be om avvisning av denne dommeren med en svært kraftig begrunnelse, skriver Trump.

Han skriver også at han ønsker å flytte rettssaken ut fra Washington D.C.

Det er ikke blitt meldt at han har sendt inn et formelt ønske om å bytte dommer eller sted for rettssak.