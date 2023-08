Ukrainske angrep mot broer i sør

NTB

Ukraina angrep to broer sør i landet søndag, etter at Russland gjennom natten slo til mot flere ukrainske mål.

– Fienden gjennomførte missilangrep nær Chonhar-broen som forbinder Sør-Ukraina med den annekterte Krim-halvøya», opplyser guvernøren på den russiskokkuperte halvøya, Sergej Aksionov.

Den russisk-innsatte guvernøren i Kherson, Vladimir Saldo, sier at et angrep på en bro nær Genichesk i det sørlige Kherson såret én sivil og ødela en rørledning som kuttet gassforsyninger til rundt 20.000 innbyggere.

Saldo hevder at det ble brukt tolv «Storm Shadow»-missiler mot Chonhar-broen, ifølge CNN. Ni av dem skal ha blitt skutt ned.

Begge guvernørene opplyser at broene er stengt for reparasjoner.

Ukraina sier at de har vært utsatt for flere angrep gjennom natten og at de skjøt ned 30 av 40 krysserraketter. De sier Russland også har brukt tre hypersoniske Kinzjal-raketter, som er vanskeligere å skyte ned – men sier ikke noe om hvorvidt disse rakettene ble stanset.