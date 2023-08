Kilde til AFP: Enighet om viktige punkter under Ukraina-møte i Saudi-Arabia

NTB

Som ventet kom det ingen endelig erklæring fra fredskonferanse for Ukraina i Saudi-Arabia. Men en europeisk kilde sier at det ble enighet om viktige punkter.

Ukraina hadde tatt initiativ til fredsforumet i håp om å vinne større internasjonal støtte i krigen mot Russland.

Russerne var ikke invitert til lørdagens møte, men ledelsen i Kreml varslet at de kom til «å følge det som ble sagt».

Målet med konferansen var å samle bred støtte til en tipunkts fredsplan som Ukraina og president Volodymyr Zelenskyj la fram i fjor. Den krever full tilbaketrekking av russiske styrker i Ukraina og gjenoppretting av landets grenser, inkludert Krim-halvøya, som ble annektert av Russland i 2014.

– Kina deltok aktivt

Møtet ble avsluttet rundt klokken 20 norsk tid, men uten at det ble publisert noen slutterklæring. Hva som ble diskutert, holdes hemmelig.

En europeisk kilde opplyser likevel til nyhetsbyrået AFP at deltakerne ble enige om respekt for Ukrainas territoriale integritet og suverenitet bør være «i hjertet av enhver fredsløsning».

Spesielt viktig var det ifølge kilden at Ukraina fikk samlet medlemmene av den innflytelsesrike Brics-blokken foruten Russland: Brasil, India, Kina og Sør-Afrika.

– Kina deltok aktivt og var positiv til å møtes igjen, sier kilden.

Sjefen for Brasils delegasjon, Celso Amorim, brukte likevel betydelige mengder av sitt innlegg til å understreke at «enhver reell forhandling må inkludere alle parter, inkludert Russland».

Sendte toppdiplomat

Dagen før møtet opplyste kinesiske myndigheter at de sender den høytstående diplomaten Li Hui til konferansen. Et lignende møte ble holdt i København i juni, og da takket Kina nei til invitasjonen.

Foruten Kina var også USA, Norge, Danmark og Sverige blant de 40 landene som deltok på konferansen.

Svenskenes representant, Henrik Landerholm, oppsummerte møtet som «en gyllen mulighet for Ukraina til å nå ut til en bredere krets av land, som Kina, India, Brasil og Sør-Afrika».

– Det er positivt at den dialogen styrkes, og det var konsensus om at den bør fortsette utover dagens møte, sier han til nyhetsbyrået TT.

– Ikke lett

Lørdagens sesjon ble innledet med et tre timer langt møte med uttalelser fra ulike delegasjoner. Deretter ventet en to timer lang lukket diskusjon.

– Jeg spår at samtalene ikke vil bli lette, men sannheten er på vår side, sa Andrij Jermak, sjef ved det ukrainske presidentkontoret, i et intervju fredag kveld.

Zelenskyj har fra før sagt at han håper møtet i saudiarabiske Jeddah skal bane vei for et fredstoppmøte i høst, der globale ledere vil samles rundt felles prinsipper for veien videre mot mulige fredssamtaler med Russland.