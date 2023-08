Luftalarmen går over hele Ukraina – meldinger om russisk beskytning fra Belarus

Tidligere lørdag varslet Russlands forsvarsdepartement gjengjeldelse for droneangrep mot flere skip i Svartehavet fredag.

Luftalarmen går over hele Ukraina lørdag kveld. Flere steder meldes det om at Russland avfyrer raketter fra Belarus, skriver Sky News og The Guardian.

– Akkurat nå er rakettangrepene rettet mot fylkene Kyiv, Vinnytsia, Zjytomyr og Tsjerkasy. Men alarmen går over hele Ukraina, skriver president Volodymyr Zelenskyjs tidligere talsperson Iuliia Mendel på X/Twitter, ifølge Sky News.

Flere steder er det meldt om eksplosjoner på bakken, deriblant i hovedstaden Kyiv og ved Zaporizjzja-kraftverket sør i Ukraina, skriver Sky News.

Samtidig opplyser Zelenskyj at et russisk rakettangrep nær Khmelnytskyj har ødelagt et anlegg til den ukrainske luftfartsgruppen Motor Sich.

Zelenskyj: Russland har gjennomført dødelig angrep mot blodoverføringssenter

President Zelenskyj hevder også at det lørdag har vært et dødelig russisk angrep på et blodoverføringssenter øst i Ukraina.

Angrepet skal ha skjedd i Kupjansk i Kharkiv fylke, som ligger noen mil sør for grensa til Russland. Ifølge presidenten var det en rakett som traff blodoverføringssenteret.

– Det er flere døde og sårede personer, sier Zelenskyj.

Skytes fra Belarus

Ifølge The Guardian og CNN hevder flere ukrainske kilder at Russland avfyrer raketter fra belarusisk territorium. Tidligere lørdag varslet Russlands forsvarsdepartement gjengjeldelse for droneangrep mot flere skip i Svartehavet fredag.

Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.