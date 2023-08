Frankrike vil beholde soldater i Niger etter kuppet

NTB

Frankrike har ingen planer om å hente hjem de over 1000 soldatene landet har i Niger, til tross for kuppet, sier utenriksminister Catherine Colonna.

Soldatene er stasjonert i Niger for å bekjempe jihadistgrupper i Sahel-regionen. Etter kuppet i Niger, sa en talsperson for juntaen at landet hadde avsluttet det militære samarbeidet med den gamle kolonimakten.

Det franske utenriksdepartementet svarte med å si at avtalen var inngått med Nigers legitime styre, den eneste myndigheten Frankrike anerkjenner.

I et intervju med France Info sier utenriksminister Colonna at situasjonen er rolig for den franske styrken, tross den dramatiske utviklingen, der Nigers valgte president, Mohamed Bazoum, ble avsatt og satt i arrest i et militærkupp.

Den vestafrikanske økonomiske samarbeidsorganisasjonen (Ecowas) har truet med å gripe inn militært mot kuppmakerne og har gitt dem frist til søndag med å gi fra seg makten igjen. Colonna sier dette er en troverdig trussel som bør tas svært alvorlig. Hun sier Frankrike vil støtte Ecowas i arbeidet med å sørge for at kuppet ikke lykkes.