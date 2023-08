Dataproblem løst for grensepolitiet i Sverige

NTB

Landsdekkende datatrøbbel hos Sveriges grensepoliti førte lørdag til lang ventetid for flyreisende. Problemene ble løst samme formiddag.

Det er foreløpig uklart hva som førte til datahavariet, som gjorde at politiet hadde problemer med å sende og motta ekstern epost. Pressekontakt Irene Sokolow sier til nyhetsbyrået TT at de fortsatt jobber med å finne årsaken, men at publikum igjen kan nå fram på epost.

Problemet førte til store forsinkelser for reisende blant annet på Arlanda flyplass, melder Expressen. Swedavia – Sveriges svar på Avinor – sier feilen gjorde at grensekontrollen ble forsinket.– Det er et riksdekkende problem. Det er ikke bare Arlanda som berøres, sier pressetalskvinne Towe Hägg hos politiet.