Over halvparten av tyskerne frykter ekstremvær

NTB

Over halvparten av voksne tyskere sier de er redd for ekstremvær, og de mener regjeringen gjør for lite i klimapolitikken for å beskytte mot ekstremvær.