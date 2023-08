Sjødroner sprengte hull i russisk oljetanker

NTB

Motorrommet til et russisk tankskip ved Krim fikk ødeleggelser da det ble truffet av sjødroner natt til lørdag, bekrefter russiske myndigheter.

På morgenen bekrefter russiske sjøfartsmyndigheter at det sivile tankskipet Sig fikk et hull i motorrommet på styrbord side, nær vannlinjen. Foreløpig tyder det på at årsaken er angrep med sjødrone, melder det føderale organet for sjøfart.

Ukrainas sikkerhetstjeneste sier angrepet ble utført i samarbeid med landets marine, skriver ukrainske medier lørdag formiddag.

Russiske myndigheter hevder ingen ble skadd i angrepet. Redningstjenesten i landet bekreftet natt til lørdag at slepebåter ble sendt til oljetankeren for å bistå.

– De skal finne ut om skipet må slepes eller ikke. Det ligger for anker nå. Motorrommet ble skadd, men ikke for ille, sa en talsperson for redningstjenesten til det statlige nyhetsbyrået Tass.

Det ble hørt flere eksplosjoner i nærheten av Kertsjbroen på Krim natt til lørdag. En talsmann for okkupasjonsmyndighetene på Krim avviser at det har vært noen eksplosjoner i nærheten av broen.

Det er andre natt på rad at sjødroner blir brukt i området, og trafikken i Kertsjstredet er stanset flere ganger.

Kilder i ukrainsk etterretning hevdet overfor Reuters fredag at det russiske marinefartøyet Olenegorskij Gornjak ble påført alvorlige skader i et angrep samme natt. Kildene delte også en video som skal vise angrepet sett fra dronen, men Russland har hevdet at de avverget det.