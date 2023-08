Mannen med bjella i «Breaking Bad» er død

Karakterskuespilleren Mark Margolis, her avbildet med kona Jacqueline Margolis i 2014. Hans siste TV-rolle var i år i serien «Your Honor», også denne med Bryan Cranston i hovedrollen. Foto: Evan Agostini / Invision / AP / NTB

NTB

Skuespilleren Mark Margolis (83), blant annet kjent for sine skurkeroller i serien «Breaking Bad» og filmen «Scarface», er død.

Hans sønn Morgan kunngjorde fredag at faren døde dagen før på sykehus i New York, etter et kort tids sykeleie.

I nyere tid er Margolis mest kjent som den mexicanske narkobaronen Hector Salamanca i TV-seriene «Breaking Bad» (2008) og forløperen «Better Call Saul» (2015).

Det meste av tida her er rollefiguren hans bundet til rullestol etter et slag, og han kommuniserer kun med ansiktsmimikk, grynt og liten bjelle. Margolis ble Emmy-nominert for rollen i 2012.

I det som har blitt en ikonisk scene i amerikansk TV-historie, trekker hovedpersonen Walter White i trådene slik at Salamanca møtes til et eksplosivt oppgjør med sin nemesis i narkokartellet de jobber for. Hovedrolleinnehaver Bryan Cranston er blant mange kollegaer som etter dødsfallet har hyllet Margolis både som skuespiller og person.

Margolis vokste opp i Philadelphia og hadde over seks tiår en rekke roller innen film, TV og teater. Blant de kjente filmrollene er «Scarface» (1983), «Ace Ventura» (1994) og «Requiem for a Dream» (2000).