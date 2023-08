Sporene fra atombomben: Den menneskelige dødsskyggen

Lederne for G7-landene går foran atombombekuppelen i forbindelse med G7-toppmøtet i Hiroshima i mai 2023.Atombombe-kuppelen er et de få bygningene i Hiroshima som ikke ble jevnet med jordet som følge av atombomben.

Et dystert minne om de potensielle ødeleggelsene fra en atombombe.

Denne sommeren har publikum strømmet til kinosalene for å få med seg de store nye filmene som skaper overskrifter over hele verden. En av disse er filmen Oppenheimer, som gir et innblikk i livet til personen kjent som mannen bak atombomben.

For mange har filmen vekket interessen for atombomben, dens fatale virkninger og det historiske kappløpet for å videreutvikle dette våpenet.

I filmen får publikum se hvordan J. Robert Oppenheimer blir konfrontert med de brutale konsekvensene av det han har skapt, og hvordan han i etterkant arbeidet imot våpenkappløp.

Filmen viser derimot ingenting av de direkte konsekvensene av atombombens eksplosjon over byene Hiroshima og Nagasaki. I gatebildet er det imidlertid tydelige spor fra den kraftigste bomben som noen sinne er detonert i menneskets historie.

Sentrum av Hiroshima i ruiner. Arkivbilde fra 1945. Les mer Lukk

Etterlatte skygger

Om morgenen den 6. august 1945 ble en atombombe ved navn «Little Boy» detonert omtrent 580 meter over Hiroshima, Japans syvende største by.

På mindre enn ett sekund steg temperaturen på bakkenivå til over 7000 grader celsius, og to tredjedeler av byens areal ble ødelagt.

Av en befolkning på 343.000 innbyggere, ble rundt 70.000 mennesker drept umiddelbart. Innen utgangen av året hadde dødstallene passert 140.000.

De fleste døde av en kombinasjon av strålingsforgiftning og mangel på medisinske ressurser, da bomben detonerte rett over et av byens sykehus og drepte en stor del av de lokale legene og forsyningene.

Et av de tydeligste symbolene på den menneskelige skjebnen av bomben fant man imidlertid i gatene i Hiroshima.

På vegger, trapper og fortauskanter var det etterlatt skygger fra mennesker og gjenstander som befant seg i byen i det øyeblikket bomben eksploderte.

Skyggen fra et menneske som satt på en trapp i Hiroshima da en atombombe detonerte over byen i august 1945. Bildet er fra desember 1946. Les mer Lukk

Antageligvis fanger skyggene hvert enkelt persons siste øyeblikk før de brant opp av den sterke kraften fra atombomben. Så hvordan oppsto disse skyggene?

Absorberer lyset og energien

Michael Harthorne, professor i radiolog ved universitetet i New Mexico, forklarer til Livescience at når en atombombe eksploderer, sprer den intenst lys og varme fra implosjonspunktet.

Dette lyset er så sterkt at det kan brenne og smelte materialer som det treffer.

Når denne energien treffer en gjenstand, for eksempel en sykkel eller en person, absorberer denne gjenstanden lyset og energien, og med det skjermer det som ligger bak gjenstanden.

Overflatene som var i direkte kontakt med lysenergien bleknet, mens det som lå bak en gjenstand ble skjermet. Det vil si at det som ser ut som en mørk skygge egentlig bare er den «originale» fargen på området.

Med andre ord, varmen fra eksplosjonen var så intens at den bleket alt innenfor eksplosjonssonen, og etterlot uhyggelige skygger av menneskelige rester der innbyggerne en gang befant seg.

Det betyr at skyggene man fant i Hiroshima etter detoneringen, viser slik bylivet så ut, mer eller mindre rett før atomeksplosjonen.

Mennesket på fortauet

Mange av skyggene som ble etset inn i bylivet, har forsvunnet på grunn av forvitring og erosjon fra vind og vann. Derfor har flere områder med skygger blitt flyttet til og bevart i Hiroshima fredsminne museum.

Den kanskje mest berømte skyggen fra Hiroshima er skyggen av personene som satt på trappetrinnene.

Menneskeskyggen ble funnet på steintrappen til en bank i Hiroshima som lå omtrent 260 meter fra der bomben eksploderte. Antageligvis har en person sittet på steintrappen og ventet på at banken skulle åpne, da lysenergien fra bomben bleknet de omkringliggende områdene og brente opp personen.

Skyggen ble værende i Hiroshima i 20 år før den ble fraktet til fredsminne museet. Der kan besøkende se skyggene fra Hiroshima på nært hold som minnesmerker over atomvåpnenes grusomheter.

Den etterlatte skyggen på trappen til banken Sumitomo Bank Company i Hiroshima. Les mer Lukk

Satte punktum for andre verdenskrig

Hendelsene i Hiroshima den augustdagen forandret verden. Kort tid etter USA slapp enda en atombombe over en annen japansk by, kunngjorde Japans keiser en betingelsesløs kapitulasjon.

Andre verdenskrig var over, og hele verden var blitt introdusert for en skremmende ny form for ødeleggelse.

Etter hvert som tiden har gått, har de langsiktige konsekvensene av strålingen som ble frigjort av hver bombe, reist betydelige spørsmål om bruken av dem.

Og skyggen står igjen som et dystert minne om de potensielle ødeleggelsene som en atombombe kan forårsake. Det brukes også ofte som et eksempel på konsekvensene av slike våpen.

