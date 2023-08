Trump nekter skyld i nye dokumentanklager

Ekspresident Donald Trump på vei til retten i Washington torsdag, hvor han møtte tiltalt for forsøk på å hindre at Joe Biden ble utnenvt som valgvinner i 2020. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

NTB

Tidligere president Donald Trump ble fredag forelagt nye anklager i dokumentsaken hvor han er tiltalt.

Også denne gangen nektet han all skyld, viser et referat fra et rettsmøte der han fikk tre nye tiltalepunkter opplest. I retten i Miami i juni erklærte han seg ikke skyldig på de 37 andre punktene i saken.

Donald Trump er tiltalt for brudd på spionasjeloven for å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av og flyttet ut av Det hvite hus. De nye anklagene går på ytterligere ulovlig oppbevaring av forsvarsdokumenter, samt for å ha forhindret rettsvesenet.

To ansatte ved Trumps residens Mar-a-Lago er også tiltalt i saken. Rettssaken er berammet i mai 2024.