Ny dom mot Aleksej Navalnyj – får ytterligere 19 år i fengsel

FN fordømmer den nye dommen.

Den russiske opposisjonspolitikeren og regimekritikeren Aleksej Navalnyj har fått en ny dom mot seg som forlenger fengselsstraffen hans med 19 år.

Navalnyj var blant annet tiltalt for å ha finansiert og tatt initiativ til ekstremistisk virksomhet. Påtalemyndigheten mener også at Navalnyj har bidratt til å «rehabilitere naziideologi».

Rettsmøtet fredag ble holdt for lukkede dører i straffekolonien der Navalnyj er fengslet.

Nøyaktig hva lovbruddene består i, er imidlertid ikke så lett å forstå seg på. Ifølge Navalnyj fikk han 3828 sider med dokumenter som beskriver lovbrudd han skal ha begått i fengsel.

– Selv om det er åpenbart av størrelsen på dokumentbunken at jeg er en sofistikert kriminell, er det umulig å finne ut nøyaktig hva jeg er tiltalt for, sa han før rettssaken startet i juni.

47-åringen er kjent som en krass kritiker av Russlands president Vladimir Putin. Han soner fra før en dom på ni års fengsel for underslag i en straffekoloni omtrent 25 mil øst for Moskva. Fengselsstraffene regnes for å være politiske dommer.

– Det kommer til å bli en lang straff, som kan kalles stalinistisk, skrev Navalnyj i sosiale medier dagen før dommen.

Opposisjonspolitikeren ble i august 2020 forgiftet med nervegiften novitsjok i hjemlandet. Tyske myndigheter mener han ble utsatt for et drapsforsøk og at målet var å stilne ham.

FN kommer med krass kritikk av dommen mot den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Fredag fikk han ytterligere 19 år i fengselsstraff.

– Den nye dommen ilagt i dag mot opposisjonslederen Aleksej Navalnyj reiser fornyede og alvorlige bekymringer om juridisk trakassering, sier FNs menneskerettighetssjef Volker Türk i en uttalelse.

Turk formaner Russland til å frigjøre Navalnyj umiddelbart. Også EU kommer med sterk fordømmelse av dommen.

– Den siste dommen i nok en humbug-rettssak mot Aleksej Navalnyj er uakseptabel. Denne vilkårlige dommen er responsen for hans mot til å snakke kritisk mot Kreml-regimet, skrive Europarådets president Charles Michel i sosiale medier.

Tysklands utenriksminister omtaler dommen som «ren urettferdighet».

– Det er ingen ting som Putin frykter mer enn de som står opp mot krig og korrupsjon og for demokrati – selv fra en fengselscelle. Han kommer ikke til å stilne kritiske røster med dette, sier landets utenriksminister Annalena Baerbock.