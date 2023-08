Russiske offiserer angivelig forgiftet og drept under feiring i Mariupol

Utsikt over den russisk-kontrollerte havnebyen Mariopol. Illustrasjonsfoto.

En ukrainsk representant sier at forgiftningen ble utført av ukrainske frihetskjempere.

To russiske offiserer skal ha blitt drept, og 15 andre tjenestemenn angivelig innlagt på sykehus i et massesforgiftningsangrep under en militær feiring i den okkuperte byen Mariupol, ifølge en ukrainsk representant.

Petro Andriusjtjenko, rådgiver for den eksilerte ukrainske ordføreren i Mariupol, forteller om den påståtte forgiftningen i et innlegg på Telegram.

Forgiftningsangrepet har ikke blitt uavhengig verifisert.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Forgiftningen skal ha blitt utført av ukrainske frihetskjempere idet de russiske styrkene feiret «Marinedagen» sist søndag, sier Andriusjtjenko.

Marinedagen er en populær nasjonal høytidsdag i Russland som hedrer medlemmer av nasjonens marine styrker. Arrangementer holdes vanligvis i havnebyer over hele Russland, og Vladimir Putin var til stede under en stor parade av krigsskip og ubåter i St. Petersburg den dagen, skriver Newsweek.

Se video: Skal bevise ukrainsk seier

Your browser doesn't support HTML5 video. Video skal bevise ukrainsk seier

Cyanid

«Under feiringen, ved en av de militære fasilitetene, ble offiserer forgiftet en-masse», skriver Andriusjctjenko.

Andriusjtjenko sier at russisk-støttede myndigheter i den okkuperte byen tror at cyanid og pesticid hadde blitt plassert i maten på feiringsdagen.

Som et resultat skal 17 russiske tjenestemenn ha blitt innlagt på sykehus i alvorlig tilstand, ifølge ordførerens assistent. Han legger til at to menn, som han bare identifiserer som «offiserer», senere døde.

«Folket vårt sier med et smil: ‘rotter trenger alltid gift’. Dagen starter med gode nyheter. Sabotasje er et så fint ord, synes du ikke?» skriver Andriusjtjenko.

Andriusjtjenko legger til at forgiftningen antas å ha blitt utført av den såkalte «Gruppe Y», som skal være en del av Mariupols pro-ukrainske motstand.

Tipset

Frihetskjempere skal ha vært en tilstedeværelse gjennom krigen i Ukraina.

Slike motstandskjempere fikk mye oppmerksomhet i mai da motstandskjempere tok ansvar for angrep på militære mål inne i Russlands grenseregioner.

Nylig skrev Kyiv Post at medlemmer at motstandsgrupper kan ha vært ansvarlige for å tipse Ukrainas styrker om plasseringen av russiske treningsleirer på en strand på Kherson-øya Dzharylhach i Svartehavet.

Ukraina skal ha angrepet leirene med HIMARS-raketter, og video av angrepet ble delt på sosiale medier. Mandag rapporterte ukrainske medier at rundt 200 russiske soldater ble drept under angrepet på Dzharylhach, men dette er ikke blitt verifisert.