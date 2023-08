Russland sier USA må gjøre mer for dem dersom de vil fornye kornavtalen

NTB

Russland krever handling fra USA, ikke fagre løfter, om de skal gå med på å bli med i kornavtalen igjen.

Ifølge Russland har USA nemlig ikke gjort nok for å oppheve hindringer for russisk eksport av mat og gjødsel.

– Hvis de ønsker å bidra til en fornyelse av kornavtalen, må amerikanerne også oppfylle den delen av avtalen som gjelder russisk eksport, ikke bare love at de skal tenke på det, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov.

– Så snart det er gjort, vil avtalen umiddelbart bli fornyet, lover han.

Russland avviste i juli en forlengelse av kornavtalen med Ukraina, noe som betyr at Ukraina ikke lenger kan eksportere korn via Svartehavet uten at skipene deres risikerer å bli utsatt for russiske angrep.