Utviste demokrater i Tennessee ble valgt på ny

Fra venstre demokratene Justin Jones, Justin Pearson og Gloria Johnson avbildet i april etter at de to førstnevnte ble utvist av delstatsforsamlingen i Tennessee. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

NTB

De to unge demokratene som ble kastet ut av kongressen i Tennessee etter en våpendemonstrasjon i vår, har fått fornyet sine mandater.

Representantene Justin Jones og Justin Pearson ble torsdag gjenvalgt ved et suppleringsvalg i sine hjemdistrikter Nashville og Memphis.

De to ble i april utvist av republikanerne, som har overveldende flertall i forsamlingen. I forkant hadde de demonstrert for strengere våpenlover under en debatt i kammeret, i strid med gjeldende regler.

De to ble midlertidig gjeninnsatt etter kort tid, men da midlertidig. Torsdag vant de begge med god margin suppleringsvalgene til den lovgivende forsamlingen. De slo ut henholdsvis en republikaner og en uavhengig kandidat – og de to får dermed faste seter igjen.

Hendelsen fikk stor oppmerksomhet nasjonalt da de to svarte demokratiske representantene ble utvist. Partifellen Gloria Johnson unngikk så vidt det samme, og hun sa etter avstemningene at hun tror det skyldtes at hun er hvit. Dette nektet republikanerne bestemt.

– Dere kan ikke utvise håp. Dere kan ikke utvise rettferdighet. Dere kan ikke utvise stemmen vår, uttalte Pearson i april.

Våpenprotesten kom i gang etter en skoleskyting i Nashville den samme uka, der tre niåringer og tre ansatte ble drept.