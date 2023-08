Zelenskyj lover å luke ut korrupsjon i rekruttsystemet

NTB

Ukrainas president lover å bytte ut korrupte ansatte på landets militære rekruttsentre med folk som «har sett og opplevd krigen».

Volodymyr Zelenskyj fordømte torsdag kveld det han kaller en opprørende praksis som er avslørt i apparatet for rekruttering til landets væpnede styrker. Presidenten er opprørt over de mange sakene som er avdekket, og han sier konklusjonen er tydelig.

– Rekrutteringssystemet trenger folk som forstår verdien av å beskytte Ukraina. Sentrene må være bemannet med folk som har sett og opplevd krigen. Også de som dessverre kan ha mistet lemmer, men ikke sin verdighet og troskapen til landet, sa presidenten i sin faste kveldstale torsdag.

Zelenskyj sier han denne uka har hatt en grundig samtale med innenriksminister Ihor Klymenko og sjefen for SBUs sikkerhetstjeneste, Vasyl Maliuk, om saken. Han lover at alle funnene i granskingen vil bli offentliggjort og fulgt opp av rettssystemet.

Tilsynet ble gjort i juli etter at lederen for et rekrutteringssenter i Odesa ble anklaget for korrupsjon og underslag av rundt fem millioner dollar.

Å få bukt med korrupsjonen har vært en av presidentens fanesaker, og det er også avgjørende for å bli tatt inn i varmen i EU og Nato.