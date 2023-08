Åtte hardt skadd og et hundretall anholdt etter festivalkaos i Stockholm

NTB

Flere titalls personer ble skadd da opptøyer brøt ut under en regimelojal eritreisk festival i Stockholm torsdag. Åtte av dem betegnes som hardt skadd.

Ved 22-tida torsdag kveld oppsummerte politiet sin innsats på Järvafältet i Sollentuna utenfor hovedstaden, hvor de måtte rykke ut torsdag ettermiddag.

De har pågrepet en person som er mistenkt for mordbrann. I tillegg har ytterligere rundt 140 personer blitt anholdt for ulike ordensforstyrrelser. Rundt 40 personer på stedet er også er anholdt fordi de ikke har kunnet bevise at de har rett til å oppholde seg i Sverige.

Tidligere på kvelden opplyste politiet at 55 personer er skadd – åtte av dem har alvorlige skader som trengte sykehusbehandling. Tre av de skadde er politibetjenter. To av dem kunne fortsette å jobbe, mens en tredje ble sendt til sykehus.

Også i Hallonbergen i Sundbyberg, rundt en mil nærmere sentrum, er det anholdt fem personer for bråk som relateres til festivalen på Järvafältet.

Regimelojal festival

De voldelige opptøyene brøt ut torsdag i forbindelse med en regimelojal, eritreisk festival på Järvafältet i Stockholm. Det oppsto sammenstøt da en større gruppe regimekritiske demonstranter samlet seg utenfor den årlige festivalen.

Det ble blant annet meldt om steinkasting, også mot politiet, og det ble påtent branner på festivalområde. Politiet rykket ut til stedet med store ressurser, og en motorvei og kollektivtrafikken ble midlertidig stengt.

– Flere av de skadde ble tatt hånd om av medisinsk personell på skadestedet som ble satt opp i nærheten av Järvafältet. Andre har måttet søke behandling på sykehus, skriver politiet.

Satte krisestab

Avdelingen for regional spesialhelsetjeneste i Stockholm satte krisestab som følge av protestene, heter det i pressemeldingen fra politiet.

– Det er en komplisert og omfattende innsats. Det er mange mennesker i bevegelse på stedet, og den totale skadesituasjonen er fortsatt uavklart, sa overlege Patrik Söderberg tidligere på kvelden.

Det anslås at 400 personer deltok i demonstrasjonen mot festivalen. Det brøt også ut branner i en bygning og i flere biler. Avisen Expressen skriver at flere telt ble revet ned, og at folk stjal teltstenger for å bruke dem som våpen.

– Det ser ut som en krigssone, opplyste Expressens reporter på stedet.

Kollektivtrafikken i området måtte stenges en tid mens bråket pågikk.

Tjener angivelig millioner på festivalen

Festivalen Eritrea Scandinavia har vært arrangert siden 1990-tallet, ifølge nyhetsbyrået Järva.

Arrangementet har tidligere blitt kritisert for å ivareta det eritreiske regimets virksomhet. Det er også meldt at regimet tjener millioner av kroner på festivalen hvert år.

Tidligere har mange demonstrert mot festivalen under slagordet «Dawit Isaak Campaign», oppkalt etter den eritreisk-svenske forfatteren Dawit Isaak, som har sittet fengslet i Eritrea uten rettssak siden 2001.