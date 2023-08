Kuppet i Niger kan bli et «marerittscenario for USA», ifølge terrorforsker

En melding på Telegram, antatt å være fra Jevgenij Prigozjin roser kuppet i Niger.

En terrorforsker beskriver det nylige kuppet i Niger som et «marerittscenario» for USA, og advarer om at det kan styrke Wagner-gruppen, skriver Newsweek.

I juli ble president Mohamed Bazoum i Niger styrtet og pågrepet av egne styrker. General Abdourahmane Tchiani, tidligere kommandør for Bazoums garde, kunngjorde to dager senere på statlig TV at han hadde overtatt makten.

Colin Clarke, direktør for politikk og forskning ved tenketanken «Soufan Group», advarer på Twitter/X om at kuppet og uro i andre nasjoner i Sahel-regionen i Afrika kan gi muligheter til jihadister og Wagner-gruppen.

– Rykter om et kuppforsøk i Sierra Leone idet frykten for «kupp-smitte» fortsetter å øke. Det vi ser i Niger og Sahel er et marerittscenario for USA, bekymringer over spredning til kysten i Vest-Afrika. Jihadister styrkes, russiske leiesoldater fyller maktvakuum, skriver Clarke.

En mulighet

Ifølge flere medier tok tusenvis av demonstranter som støttet kuppet til gatene i Nigers hovedstad Niamey. Mange bar russiske flagg og ropte meldinger om støtte til den russiske presidenten Vladimir Putin.

Russland har distansert seg fra kuppet.

Det russiske utenriksministeriets talskvinne Maria Zakharova sa forrige uke at Kreml håpet på en «rask løslatelse» av Bazoum, og talsperson for Kreml, Dmitrij Peskov styrket ytterligere standpunktet ved å oppfordre til «tilbakeholdenhet fra alle parter».

Imidlertid kan angivelig Wagner-gruppen, som har kontrakter i land som Den sentralafrikanske republikk og Mali, se på uroen i Niger som en mulighet.

Gratulasjon

Reuters skriver at en melding lagt ut på Telegram, antatt å være fra Wagner-leder Jevgenij Prigozjin, roste kuppet.

Nyhetsbyrået kunne ikke bekrefte at meldingen var fra Prigozjin, men skriver at «taleren hadde den samme særegne intonasjonen og formulering på russisk» som lederen for leiesoldatgruppen.

I innlegget gratulerte taleren Nigers militære for å ha «kvittet seg med kolonisatorene» og tilbød å sende Wagner-styrker for å hjelpe til med å gjenopprette orden.

I et videre innlegg på Twitter/X skriver Clarke at «vi bør unngå å overdrive Russlands rolle i å initiere kupp i afrikanske nasjoner, men vi må også være forsiktige med ikke å undervurdere Moskvas evne til å dra nytte av det de ikke ser på som kriser, men som muligheter for å projisere innflytelse».