Ekstremistgruppen IS sier lederen deres er drept

NTB

Ekstremistgruppen IS opplyser at deres leder Abu al-Hussein al-Husseini al-Quarashi er drept. Det er ikke kjent når han skal ha blitt drept.

Dødsfallet bekreftes av en talsperson i et opptak publisert på det sosiale mediet Telegram torsdag.

Al-Quarashi har siden 2022 vært den fjerde kalifen, eller lederen, av Den islamske staten (IS).

Han ble drept etter sammenstøt med islamistgruppen Hayat Tahrir al-Sham i Idlib-provinsen i Syria, ifølge talspersonen, som ikke oppgir noe tidspunkt for når det skal ha skjedd.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevdet i april at al-Quarashi var drept av tyrkiske styrker.

Kunngjør ny leder

IS kunngjør samtidig at Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi er den nye lederen for den ytterliggående islamistiske gruppen.

IS tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete. På det meste kontrollerte gruppen rundt en tredel av Irak og rundt halvparten av Syria.

Gruppen ble erklært beseiret i Irak i 2017 og i Syria to år senere. Mindre islamistnettverk dukker likevel opp med jevne mellomrom, og IS har tatt på seg ansvaret for en rekke terroraksjoner etter nederlagene i Irak og Syria.

Leder i kort tid

Senest denne uken tok gruppen på seg ansvaret for et selvmordsangrep i Pakistan der minst 63 personer ble drept mandag.

Lederen som nå er drept, tok over etter Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi, som ifølge USA ble drept i Syria av FSA-militsen i oktober 2022.

Ingen av de tre siste IS-lederne skal ha vært i slekt med hverandre, og navnelikheten skyldes at de tok krigernavn etter profeten Muhammeds Kuraish-stamme.